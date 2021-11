Investindo em Anápolis, Jeanne Calçados inova e vai inaugurar loja exclusiva de artigos esportivos

Natural de Minas Gerais, foi aos 20 anos que João Sousa Neto decidiu pegar todo o dinheiro que tinha para seguir para São Paulo buscar um futuro melhor.

Por falta de condições, precisou parar em Anápolis e não imaginou que seria aqui, em solo goiano, que construiria uma família e seria dono de um negócio de muito sucesso.

Casado e pai do Jean e da Jeanne, João inaugurou em setembro de 2002 a primeira loja Jeanne Calçados, que foi se tornando cada vez maior e hoje já possui três unidades espalhadas pela cidade, contando com a ajuda de seus filhos e esposa para administrar.

E na próxima segunda-feira (22), ampliando ainda mais a tradição da marca no município, as portas da primeira Jeanne Sports serão abertas.

Diferente das outras, que possui apenas calçados, a quarta loja será voltada exclusivamente para artigos esportivos, vestuários e uma grande variedade de tênis esportivos.

No entanto, assim como as anteriores, essa também será reconhecida pelo ambiente familiar e pelo atendimento de excelência, que faz com que todos os clientes se tornem bons e verdadeiros amigos.

Também continua a tradição de trazer as mais novas tendências com os preços mais acessíveis.

E para comemorar essa nova etapa, os clientes ainda poderão encontrar uma série de promoções imperdíveis, que é para a Jeanne Sports iniciar as atividades já em grande estilo.

A nova loja fica localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 207, no Centro, ao lado do Atacadão da China, e funcionará de segunda a sexta, das 07h30 às 19h, e aos sábados, das 07h30 às 16h assim como as outras.

Mais informações estão no Instagram @jeanne_sports ou @jeannecalcados.