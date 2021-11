Mulher com pinta de coração no rosto descobre que a marca escondia doença gravíssima

Aos 27 anos, uma mulher foi surpreendida com a notícia de que a pinta que ela tinha no rosto e que encantava a todos, na verdade, poderia lhe causar uma morte prematura em pouquíssimo tempo.

A marca de coração na bochecha de Kayla Mailer, na verdade se tratava de um melanoma, um câncer gravíssimo de pele.

A estadunidense só descobriu a surpresa quando percebeu que a cor da pinta estava escurecendo. A partir deste momento, ela decidiu se consultar com um médico.

A região da pele com a marca foi retirada e enviada para biópsia, que pôde detectar a doença.

Ela precisou passar por um procedimento delicado para remover todo o câncer e a cirurgia foi um sucesso.

Hoje, livre do ‘coração’ e do câncer, aos 32 anos, Kayla tomou a iniciativa de compartilhar a história como um alerta, para que as pessoas se cuidem e se protejam do sol.