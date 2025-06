Flamengo vira contra o Chelsea em nova vitória de brasileiro sobre europeu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os times sul-americanos passaram quase 13 anos sem conquistar uma vitória sobre um europeu em partidas oficiais. Em dois dias, conseguiram duas.

Após o triunfo do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain na noite de quinta-feira (19), foi a vez de o Flamengo levar a melhor sobre o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. A equipe rubro-negra fez um bom jogo na tarde de sexta (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e buscou a virada por 3 a 1.

Os comandados de Filipe Luís buscaram o ataque ao longo de todo o confronto e não se abateram com o gol sofrido no início, em falha de Wesley aproveitada por Pedro Neto. O esforço deu resultado no segundo tempo, em duas jogadas pelo alto, completadas por Bruno Henrique e Danilo. No fim, quando a formação carioca já tinha um a mais, o jovem Wallace Yan fechou a contagem.

O Flamengo, que havia estreado com vitória sobre o Espérance, da Tunísia, praticamente assegurou sua classificação às oitavas de final do Mundial. Líder do Grupo D, o time fechará sua campanha na chave na próxima terça (24), contra o Los Angeles FC, em Orlando. O Chelsea, também na terça, jogará contra o Espérance.

O duelo na Filadélfia teve boa qualidade técnica, mas também muitas chegadas ríspidas. Houve tensão desde os primeiros instantes com múltiplos bate-bocas. Os jogadores do Chelsea buscavam o confronto a todo momento, com empurrões, gritos e dedos na cara. Seus adversários respondiam na mesma moeda.

As estratégias eram notadamente distintas. O Flamengo rodava a bola em busca do espaço; o Chelsea, quando a tinha, apostava em ataques verticais. Foi um erro, no entanto, que fez o placar ser aberto. Aos 13 minutos, Wesley ofereceu a bola a Pedro Neto, que avançou até a área e bateu na saída de Rossi.

O lance não mudou o desenho do jogo. A equipe brasileira tentava se estabelecer no campo de ataque e quase marcou com Gerson, que desviou de pé esquerdo batida de falta de Arrascaeta -Colwill evitou o gol em cima da linha. Do outro lado, Enzo Fernández reclamou muito de pênalti em agarrão de Gerson.

Ainda atrás no marcador, o Flamengo adotou um comportamento mais agressivo no segundo tempo e passou a acumular chances. Elas se multiplicaram quando Filipe Luís fez aposta certeira em Bruno Henrique, decisivo em duas jogadas pelo alto. Aos 17, após cabeceio de Plata, completou para o gol. Aos 20, foi o responsável pelo primeiro cabeceio, completado por Danilo.

A virada rápida enervou ainda mais o Chelsea, que já não exibia precisão em suas estocadas. O técnico Enzo Maresca começou a fazer substituições e jogou fichas no atacante Nicolas Jackson. Pouco após sua entrada, aos 23, o senegalês cometeu falta muito dura em Ayrton Lucas e foi expulso pelo árbitro salvadorenho Iván Barton.

Com um jogador a mais, o Flamengo conseguiu controlar de maneira relativamente segura as ações até dar o golpe de misericórdia, aos 38. Gonzalo Plata errou o chute, mas a bola bateu nos pés de Wallace Yan, que acabara de entrar. De frente para o gol, o atacante de 20 anos superou o arqueiro Robert Sánchez.