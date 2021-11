A noite deste sábado (20) foi de acidente fatal no Km 99 da BR-060, na altura do Centro de Convenções de Anápolis.

Um carro de passeio colidiu com uma mobilete e o condutor do veículo menor, que é do sexo masculino, morreu na hora.

Uma ambulância de salvamento da Triunfo Concebra foi acionada e chegou a ir ao local, que já está isolado para a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Os envolvidos no acidente permanecem na rodovia, que não precisou ser interditada, à espera da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Episódios como esse são remetidos à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICT.

Mais informações a qualquer momento.