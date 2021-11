Dar um tempo: saiba quanto você deve demorar para voltar com o ex

Você já “deu um tempo” em seus relacionamentos? Esse conceito é um tanto quanto comum entre os casais. Quem não se lembra da Rachel e do Ross em Friends, eles aplicaram naquela época, com consequências conhecidas de todos os fãs até hoje. Mas, a questão é: quanto devo demorar para voltar com o ex?

A verdade é que para cada casal “dar um tempo” significa algo diferente. Basicamente, cada um pode compreender de uma maneira diferente. Portanto, a chave para que isso funcione é a clareza nas intenções de cada um e a concordância.

Alguns casais recorrem a “momentos de folga” por diferentes razões, buscando encontrar respostas para problemas ou conflitos que enfrentam como indivíduos ou casais.

Logo, quando esse tempo funciona como um período de cura, pode ser uma situação muito positiva para todos. Mas depois que isso acontece, eles podem não estar na mesma página, então eles acabam para sempre.

Quanto devo demorar para voltar com o ex?

Não há uma verdade absoluta quando se trata de relacionamentos. O importante nesta situação é tratar tudo com honestidade e clareza desde o início. Assim, o ideal é que, ao concordar em realizar essa ação, você também defina um período de tempo, que pode ser de dias ou até alguns meses.

O momento ideal vai depender dos objetivos que eles esperam alcançar com o rompimento do relacionamento “temporário”. Bem como do tempo em que eles se sentem confortáveis. Além disso, é importante que vocês dois entendam os motivos pelos quais vocês estão separados durante esse período.

Por isso, “dar um tempo” pode trazer enormes consequências para seu relacionamento e fazer seu atual ser seu eterno ex. Seja sincero em seus relacionamentos!