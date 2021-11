Flamengo faz dois gols em dez minutos e vence o Internacional no Beira-Rio

O Flamengo marcou dois gols em dez minutos e venceu o Internacional por 2 a 1, hoje (20), no Beira-Rio (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol e Andreas Pereira deram a vitória ao time carioca. Taison fez o gol dos gaúchos.

O resultado levou o Flamengo aos 66 pontos. Em segundo, a equipe está oito pontos atrás do líder, Atlético, que venceu o Juventude na rodada. Já o Internacional soma 47 e está em sétimo. Com isso, o Flamengo ainda tirou o título antecipado do Galo, que caso vencesse na próxima terça, não poderia mais ser ultrapassado. Em uma vitória, a equipe alvinegra chegaria aos 80 pontos e, com as próximas rodadas, o Mengão ainda pode chegar aos 81.

O próximo jogo do time gaúcho será na quarta-feira (24), contra o Fluminense. O Flamengo joga antes, na terça (23), contra o Grêmio.

O Internacional começou falhando muito na defesa. Deixou Gabigol livre ao menos duas vezes, não encaixou a marcação e sofreu dois gols. Poderia ter sido mais. Em seguida, porém, a equipe gaúcha passou a encontrar seu caminho em campo e explorar os espaços deixados pelo rival. Conseguiu seu gol em um contra-ataque e teve uma oportunidade clara ainda na etapa inicial evitada por William Arão. Os gaúchos pressionaram na etapa final, mas não conseguiu marcar.

O Flamengo começou bem, marcou dois gols cedo e poderia ter feito mais. Gabigol, de fora da área, e Andreas Pereira, após uma ótima jogada, deram vantagem ao time carioca com 10 minutos de partida. Em seguida, sobraram chances de sair mais gols. Só que na mesma medida que atacava, o time de Renato Gaúcho deixava espaços e também sofreu. Por pouco não levou o empate ainda na etapa inicial. No segundo tempo, ainda que o Internacional tenha pressionado, a defesa foi sólida.

Gabigol abriu o placar para o Flamengo com quatro minutos de jogo. Andreas Pereira completou uma linda jogada e fez o segundo aos dez minutos. Mas Taison descontou para o Inter aos 40 minutos da primeira etapa.

Antes do jogo, o Internacional organizou uma ação de combate ao racismo. Os jogadores entraram para o aquecimento vestindo uma camisa preta, e em cada uma tinha uma letra que, juntas, formavam “Inter contra o racismo”.

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Bruno Mendez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado (Mauricio), Patrick (Gustavo Maia) e Edenilson; Taison e Palacios (Cadorini).T.: Diego Aguirre

Flamengo

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Vitinho (Kenedy), Michael (Rodinei) e Gabriel Barbosa. T.: Renato Gaúcho

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Moisés (INT); Gabigol (FLA);

Gols: Gabigol (FLA), aos 4min, e Taison (INT), aos 40min do 1ºT ; Andreas Pereira (FLA), aos 10min do 2ºT.