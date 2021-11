Cães e gatos que ainda não foram vacinados em Anápolis têm até sexta-feira (26) para receber dose gratuita; confira os postos

A Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) relembra aos pais e mães de pet que perderam o dia D de Vacinação, realizado no último sábado (20), que ainda há possibilidade de vacinar os cães e gatos em Anápolis.

A campanha de imunização antirrábica gratuita se estenderá até o dia 26 de novembro para os animais acima de três meses de vida.

Os pontos fixos de vacinação são: Hospital Veterinário da Faculdade Anhanguera e Centro de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, além da Clínica Veterinária da Faculdade Fama, das 13h às 17h, de segunda a quinta-feira.

Até o momento, cerca de 25 mil animais foram vacinados no município. No entanto, de acordo com a Semusa, a expectativa estimada é de 40 mil.

Vale ressaltar que não existem restrição para fêmeas prenhas ou cães idosos.