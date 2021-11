Conheça o Pet Sitter, serviço que cuida de animais de estimação na ausência dos donos e vem ganhando cada vez mais adeptos em Goiânia

Um negócio que promete tirar o remorso de muitos donos de animais na hora de viajar deixar os bichinhos sozinhos está ganhando cada vez mais espaço em Goiânia.

O Pet Sitter é um serviço especializado no qual o cuidador vai até o espaço do pet para prestar toda assistência enquanto os donos estão fora de casa.

Para entender um pouco mais, o Portal 6 conversou com Estela Cristina, criadora do 4Paaws, negócio especializado em atender animais domésticos na capital goiana.

Ela explicou que alguns itens básicos precisam ser cumpridos. “A gente sempre conversa com o dono, vai até a casa deles, analisa o ambiente e o que pode trazer risco para os animais.”, informa.

Além do papo com os tutores, Estela relatou que o trabalho também é documentado. No papel, eles listam características do animal, tipo de alimentação, se há necessidade de cuidados especiais, dentre outras especificações.

“Não temos uma ‘receita de bolo’, cada atendimento é personalizado para cada tipo de animal”, explica a empresária.

Mas o serviço vai para além de cães e gatos. A empresa assiste também aves, roedores e até quelônios (tartarugas, jabutis).

Ao visitar o animal, a equipe – formada majoritariamente por estudantes de medicina veterinária – trata de dar alimentação para o bichinho, fazer troca de água, limpeza, dá medicação (caso necessário) e fornece alternativas para manter o bem-estar e o entretenimento do pet (como passeio, no caso dos cães).

Um toque especial é o envio de vídeos e fotos a cada visita, para que os tutores possam acompanhar a situação dos animais em tempo real.

Todas essas funções estão inclusas no serviço, que custa R$ 50 a diária.

Hospedagem

Estela revelou que, embora o atendimento domiciliar seja o mais adequado para não gerar desconforto nos pets, o serviço de hospedagem é muito requisitado.

Assim, O Portal 6 entrou em contato com Sarah Teixeira, estudante de medicina veterinária que trabalha de forma independente na hospedagem de animais.

A jovem explicou que o serviço costuma ser oferecido por diferentes valores no mercado, indo de R$ 40 até R$ 100, em períodos de alta temporada. “Esse é um tipo de negócio que vem crescendo muito nos últimos anos”, comentou.

Sarah explicou que a realização do processo de triagem, para entender o comportamento dos animais, antes de aceitar recebê-los é fundamental.

“Por exemplo, tem alguns cachorros que são mais ‘destruidores” e com eles é preciso tomar cuidado, evitar deixar objetos do alcance dele, até para ele não se machucar”, afirmou.

A cuidadora também contou de uma experiência que teve com um dos hóspedes, em que o cão acabou passando mal e teve de ser internado, passando por cirurgia antes de se recuperar.

“Quando o animal está com você, ele acaba se tornando responsabilidade sua. Os tutores vão cobrar, eles costumam ser muito exigentes, mas nós [cuidadores] temos sempre que estar preparados para tudo”, concluiu.