Cruzeiro é punido pelo STJD por injúria racial em jogo contra o Remo

O Cruzeiro foi julgado e punido, nesta terça-feira (23), pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por ato de injúria racial.

O caso ocorreu na partida contra o Remo, na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Independência. O clube foi condenado a pagar multa de R$ 50 mil e perda de mando de campo, que será cumprida na próxima edição do Brasileiro.

Durante a comemoração do terceiro gol do Remo, uma pessoa que estava nas arquibancadas proferiu termos racistas ao jogador. O caso foi exposto nas redes sociais pelo Remo e, posteriormente, o Cruzeiro divulgou uma nota na qual explicou que tentou identificar o torcedor com a ajuda do circuito interno de câmeras do Independência, mas sem sucesso.

O Cruzeiro encerra sua participação na Série B nesta quinta-feira (24), no Mineirão, diante do Náutico, às 20h (de Brasília). O jogo marcará a despedida de Rafael Sobis do Cruzeiro e mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.