Empresária suspeita de comprar presentes para aliciar adolescente grava áudios ameaçando família do garoto

Ela foi presa preventivamente após a família da vítima, de apenas 13 anos, registrar ocorrência

Samuel Leão - 16 de abril de 2024

Empresária do DF, acusada de aliciar e manter relações sexuais com adolescente. (Foto: Reprodução)

Roupas novas, perfumes e jogos eletrônicos. Esses são alguns dos itens que a empresária Simone Miranda, de 37 anos, supostamente oferecia para um vizinho adolescente, de apenas 13 anos, em troca de sexo.

No dia 12 de abril, ela foi presa preventivamente sob as acusações de ter aliciado e tido relações sexuais com um adolescente, no Distrito Federal. Não bastassem as suspeitas, ela ainda resolveu enviar áudios para a tia do garoto, ofendendo-a e proferindo ameaças.

“Se você visse meu carro lá não tinha nem parado, porque sabia que ia levar. Eu ia te mostrar qual era, pau no c*. Velha sebosa é você, se enxerga, eu tive três filhos e tenho orgulho do meu corpo”, brada ela, em áudio enviado à vítima.

Dona de um canal no Youtube, no qual compartilhava dicas de moda, perfumaria e cosméticos, Simone também vendia cestas de produtos diversos e chocolates através do Instagram, além de dar dicas de empreendedorismo. Ela foi descoberta após os pais desconfiarem do comportamento do filho.

Percebendo a mudança e o recebimento de presentes, os genitores decidiram procurar a polícia, registrando a ocorrência. Depois das investigações, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) emitiu um pedido de prisão preventiva contra ela.

Até o momento, Simone está presa na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mas deve ser transferida para o presídio feminino, onde irá aguardar o julgamento.