Pescador é surpreendido por cobra gigante na beira do rio e grava vídeo: “monstra”

Um pescador conhecido por dirigir um canal no Youtube, onde expõe as vivências nos rios, acabou viralizando com uma gravação ímpar, alcançando mais de 105 mil acessos em três dias.

É que Johnny Hoffmann registrou algumas capturas impressionantes com peixes, mas no sétimo minuto de vídeo, ele visualiza uma sucuri gigante, descansando na beira do Rio Trombetas (PA).

Com o auxílio do parceiro, ele se aproxima do réptil imóvel e grava toda a cena.

A cobra ‘monstra’ estava ‘tomando sol’, segundo o pescador e, por isso, não encostaria nela, para não a atrapalhar.

Ele ainda reforça com um importante recado: “Não vamos mexer com ela […] Quando vocês observarem uma sucuri, uma cobra não venenosa, vocês não a matem. Deixa ela aí!”, declarou.

“Vamos embora pescar”, disse finalizando o vídeo.

Veja: