É para isso que serve cada tipo de esponja de cozinha; veja o significado

Saber os usos corretos de cada material, pode facilitar a execução de atividades domésticas

Ruan Monyel - 23 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@biancamulller)

Na cozinha, a bucha é uma ferramenta indispensável para a limpeza, mas o que muitos não sabem é que existem usos específicos para cada tipo de esponja.

Desde as mais tradicionais até os modelos mais incomuns, cada material é feito para um tipo específico de superfície, facilitando a higienização.

E saber os diferentes usos que vão além de lavar as louças pode facilitar na execução das tarefas domésticas. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como usá-las.

Existem alguns produtos que, embora sejam de uso diário, muitas pessoas desconhecem todas as opções de uso e a versatilidade do material.

Assim como as cores do detergente indicam usos específicos do produto, os diferentes tipos de esponja também servem para outras funções.

Em um vídeo publicado através de um perfil no Instagram (@biancamulller), é possível ver diferentes serventias para o utensílio.

Começando pelo modelo mais popular na pia dos brasileiros, a esponja verde e amarela, que é utilizada para lavar as louças, mas esconde outras funções.

O lado verde é extremamente abrasivo, sendo indicado para limpezas mais pesadas, incluindo pisos e azulejos. Ou seja, o modelo mais indicado para as louças do dia a dia é o de cor azul.

A fibra desse tipo de esponja é menos resistente e não danifica superfícies antiaderentes presentes em panelas e frigideiras.

Para deixar os utensílios em aço inox brilhando ou peças de vidro limpinhas, o indicado é utilizar a esponja em poliéster, que é similar a palha de aço, mas não arranha as superfícies.

A bucha na cor laranja é ideal para a higienização de pedras frias e porcelanato, pois a fibra macia evita ranhuras no material.

Por fim, a popularmente conhecida como “esponja mágica” é ótima para remover manchas das paredes. Confira o vídeo:

