“Somos contra qualquer tipo de discriminação”, diz estabelecimento palco de racismo em Anápolis

Responsáveis pelo Empório do Gaúcho, localizado na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, procuraram o Portal 6 no final da noite desta segunda-feira (22) para falar sobre o episódio de racismo cometido no local contra a bancária Raphaella Ribeiro, de 24 anos.

Através de nota, o estabelecimento “pediu sinceras desculpas pelo ocorrido”, afirmou que “não há palavras para justificar essa falha” e sustentou que Idete Sgorla Fagundes, de 63 anos, que chegou a ser presa por injúria racial, tem “temperamento explosivo e humor instável”.

“Por problemas com antigos funcionários, [ela] acabou sendo a única com quem podíamos contar para o atendimento. Infelizmente o que aconteceu foi um erro grave e, como todos já sabem, ela pagou e está pagando por isso”.

Ainda no texto, o Empório do Gaúcho sustenta que foi realizada uma vistoria em relação aos produtos vencidos e que tudo está dentro da regularidade. Também pediu desculpa para a vítima e para todos “que se sentiram ofendidos ou desrespeitados em algum momento”.

“Sabemos que a cor da pele não influencia no caráter de ninguém. Ressaltamos ainda que o pedido de desculpas não foi realizado no dia da notícia do crime pois não sabíamos de quem se tratava”.

Antes de finalizar o posicionamento, os responsáveis pelo comércio pediram para que as pessoas não ataquem o local, “pois não estariam atingindo somente a dona Idete e sim várias pessoas que dependem desse estabelecimento e que não tem relação com o ocorrido e muito menos culpa alguma.”

Veja a nota na íntegra