Comércio e trânsito de Anápolis preparam alterações significativas para atender as festas de fim de ano

Os feriados de fim de ano estão cada vez mais próximos e, com eles, chega também a ansiedade e correria para comprar todos os presentes e decorações para as festividades.

A maior delas é, com certeza, o Natal – data que celebra o nascimento de Jesus Cristo e embala grande parte do mundo com os enfeites e luzes coloridas, além da tradicional troca de presentes entre os entes queridos.

Depois de uma edição mais restritiva em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a expectativa é que as comemorações em Anápolis voltem a tomar grandes proporções, especialmente por conta da suavização das normas de controle do novo coronavírus.

Tanto é que os comércios e órgãos públicos municipais já preparam estratégias especiais para atender a demanda.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato de Comércio, Air Ganzarolli, explicou que o funcionamento especial dos comércios deve começar a valer a partir do dia 08 de dezembro, de forma semelhante ao que acontecia antes da pandemia.

Mais detalhes acerca dos novos horários de atendimento devem ser divulgados em breve pelas unidades.

O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e Serviços Urbanos (CMTT) também está preparando uma organização específica para atender as expectativas dos feriados.

Igor Siqueira, diretor de engenharia da autarquia, explicou à reportagem que uma avaliação já está sendo realizada para liberar uma nova via de estacionamento em alguma das principais ruas e avenidas do Centro da cidade – onde se acumula grande parte do polo comercial.

“A 14 de Julho e 15 de Dezembro são alguns exemplos. A Barão do Rio Branco a gente liberou desde o ano passado, para dar um auxílio aos comerciantes durante o período de pandemia”, detalhou.

O servidor também adiantou ao Portal 6 que um estudo semafórico está sendo conduzido para compensar a diminuição na fluidez do trânsito, devido a retirada de uma das faixas de rolamento, que se transformará em um espaço de estacionamento.

“Já demos início a esse processo mais completo, para que consigamos ofertar as vagas extras neste ano sem comprometer tanto o fluxo”, finalizou.

A relação completa das vias que passarão pela mudança, assim como as datas para início das alterações, também serão divulgadas em breve pelo CMTT.