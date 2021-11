Detran-GO vai leiloar mais de 9 mil veículos no início do mês de dezembro

Automóveis e motocicletas esquecidos pelos proprietários nos pátios de apreensão do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) serão colocados para leilão.

São mais de 9 mil veículos nas categorias recuperáveis e sucatas com motor inservível que estão recolhidos há mais de 60 dias. O pregão vai ocorrer nos próximos dias 08 , 09 e 10 de dezembro.

Mas para ter certeza do que vai comprar, os itens estarão disponíveis para visitação entre os dias 29 de novembro a 03 de dezembro e também às vésperas do evento, nos dias 06 e 07 de dezembro.

O horário para a apreciação é das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da LeiloMaster – situado na Rua 23, número 40, Jardim Santo Antônio, em Goiânia.

Para mais informações, basta acessar os sites detran.go.gov.br e leilomaster.com.br ou com a leiloeira pelo telefone 3249 09800.

O leilão integra o programa de Limpeza de Pátios. Entretanto, o proprietário do veículo, em qualquer momento antes do pregão, poderá reivindicá-lo.

Mas vale ressaltar que, antes de enviar um veículo para esse tipo de negociação, o Detran-GO notifica o responsável legal para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem.

Alerta

O Detran alerta que não cria site específico para fazer leilões.

Quem desejar adquirir veículo nos leilões do Detran-GO deve buscar informação sempre no site oficial, canal pelo qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.