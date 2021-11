Adolescente morre no HEANA após ter casa invadida e ser esfaqueada pelo ex-namorado

Morreu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) uma adolescente de 17 anos que precisou ser socorrida às pressas na noite de quarta-feira (24) depois de ser alvo de golpes de faca, no Setor Industrial Munir Calixto, no extremo Sul de Anápolis.

O óbito da menor foi confirmado ao Portal 6 através de boletim médico solicitado à unidade onde a garota teve de ser internada para receber atendimento médico.

O crime ocorreu por volta das 21h, quando a vítima estaria no quarto de casa e começou a gritar repentinamente por socorro. Uma familiar, que estava na residência, correu até o cômodo e já viu a adolescente ensanguentada, gritando que o ex-namorado, que não aceitava o fim do namoro, teria tentado matá-la.

Foi o pai da moça quem a socorreu e levou diretamente para a UPA da Vila Esperança. Pacientes que aguardavam por atendimento revelaram ao Portal 6 que ela chegou na unidade muito machucada, principalmente na região dos braços e do abdome, e ainda tinha a faca enfiada em uma das mãos.

Em decorrência da gravidade do caso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado até lá e realizou a transferência da menor para o HEANA.

O caso, que inicialmente seria tratado como lesão corporal grave, agora deverá ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).