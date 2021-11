Avião bimotor cai no mar na região entre Ubatuba e Paraty

Uma aeronave de pequeno porte caiu no mar na região entre Ubatuba, São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta da 1h20. A corporação de São Paulo recebeu um chamado de bombeiros do Rio de Janeiro e, posteriormente, parentes do piloto entraram em contato informando problemas em uma aeronave que pousou possivelmente nas águas de Ubatuba.

De acordo com o major Marcos Palumbo, as equipes do grupamento dos bombeiros marítimos, que estão no norte do litoral de São Paulo, informaram que, por enquanto, não localizaram nenhum indício da aeronave ou de seus ocupantes.

O major afirmou também que pescadores indicaram que viram uma aeronave a baixa altitude durante a noite de quarta (24) seguindo em direção à área de acesso a Paraty. Os bombeiros seguem fazendo buscas na região.

Segundo a TV Globo, a aeronave tinha três ocupantes -piloto, copiloto e um passageiro- e saiu de Campinas, no interior paulista, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro