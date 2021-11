6 bares e restaurantes em Goiânia para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras coloca frente a frente as duas últimas equipes que foram campeãs da competição.

Disputada em jogo único, a partida será neste sábado (27), às 17h, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto põe a prova a maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos anos.

Dentro e fora de campo, ninguém vai querer perder esse embate. Por conta disso, o Portal 6 preparou uma lista com 6 estabelecimentos que irão transmitir o duelo.

1. Cervejaria Mangueiras

O local já é tradicional para os torcedores que buscam assistir aos jogos. Seja com os amigos ou em família, o point é um dos mais procurados da cidade.

Com um cardápio variado e diversos tipos de bebidas, a Cervejaria Mangueiras é uma excelente opção para acompanhar a partida.

2. Piry Bar e Restaurante

Inaugurado em 1978 e um dos restaurantes mais antigos da capital, o Piry é um dos principais representantes da comida nordestina em Goiânia.

Além dos pratos da culinária da região Nordeste, o estabelecimento também possui opções variadas de drinks e cervejas para assistir ao jogo e tomar uma.

3. Paçocas Bar e Restaurante

Outro representante da comida nordestina em nossa lista é o Paçocas. Além disso, o local também oferece diversas opções da cozinha regional.

Um dos pratos principais do local é a tradicional carne de sol. O queijo do sertão é um ótimo acompanhamento para o prato principal.

4. Celsin & Cia

Chamado de “A esquina mais charmosa do Setor Oeste”, o Celsin também é uma opção já conhecida entre os amantes de futebol que assistem aos jogos nos bares de Goiânia.

Para quem quiser comer algo além das unhas durante a partida, a escolha certeira no local são as jantinhas acompanhadas dos drinks ou cervejas.

5. Officina Cervejaria

Point tradicional para quem acompanha os jogos de futebol em Goiânia, o Officina é outro que abrirá as portas para a decisão entre Flamengo e Palmeiras.

As porções generosas de petiscos e a parilla argentina são boas opções para quem não deseja errar na hora de escolher.

6. Mourão Bar e Restaurante

Fechando a nossa lista em Goiânia está o Mourão. O restaurante tradicionalmente transmite os jogos nos telões do estabelecimento e não será diferente na Libertadores.

Assim como os demais bares presentes em nossa lista, o estabelecimento também serve diversos pratos, petiscos e cerveja gelada. Para quem quer comer bem é uma excelente pedida.

Bônus

O Portal 6 não poderia encerrar essa lista sem dar opção para quem deseja acompanhar a decisão em Anápolis. O Fazendinha Buteco e Comida, no Bairro Jundiaí, irá transmitir o jogo com áudio. Antes e depois da partida terá show com bandas de pagode.