Executivo morre em grave acidente de moto em rodovia na região de Pirenópolis

Vítima perdeu o controle do veículo de alta cilindrada ao passar por uma curva na GO-431

Paulo Roberto Belém - 22 de junho de 2025

Vítima chegou a ser socorrid para o Hospital e Pirenópolis (Foto: Reprodução/Instagram)

Um executivo, de 61 anos, morreu em decorrência de um acidente ocorrido na manhã deste domingo (22), tendo caído da motocicleta em que pilotava na GO-431, rodovia que liga Pirenópolis à BR-153.

Mauro Bernardelli de Bittencourt teria perdido o controle do veículo de alta cilindrada ao passar por uma curva no KM 018, nas proximidades de uma ponte. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Pirenópolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a vítima, ligada à carreira comercial e de investimentos, chegou a postar fotos de passeios motociclísticos, além de expor registros pessoais envolvendo churrascos e paisagens.

Primeiras informações

O idoso era acompanhado por amigos no passeio, quando a queda ocorreu. Foram eles que acionaram o Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu).

Com a confirmação do óbito do motociclista na unidade hospitalar, a Polícia Militar (PM) reuniu as informações colhidas no local do acidente, disponibilizando-as à Polícia Civil (PC) de Pirenópolis.

Assim que recebeu a ocorrência, a corporação solicitou o laudo cadavérico a ser realizado no corpo do executivo para instruir as investigações que possam elucidar o que provocou o acidente fatal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!