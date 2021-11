Motociclista morre na hora após caminhão tentar ultrapassagem na GO-462

A noite de sexta-feira foi de tragédia no trânsito de Goiânia. Um acidente envolvendo um caminhão e um motociclista foi registrado no km 08 da GO-462, no Setor Orlando de Morais.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), os dois condutores trafegavam no mesmo sentido, quando o caminhoneiro tentou realizar a ultrapassagem.

Durante a manobra, a lateral direita do caminhão tocou na motocicleta levando a vítima e o veículo ao solo. Ainda houve tentativa de socorro pelo Corpo de Bombeiros, mas o óbito foi constatado no local.

Sem documento de identificação e placa no veículo, o condutor da moto ainda não foi identificado. A única informação a respeito da vítima é a cor preta do transporte.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.