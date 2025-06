Saneago realiza leilão de veículos com quase 800 opções e lances a partir de R$ 100

Motocicleta mais barata é oferecida a R$ 1 mil, e carro mais acessível está a R$ 3 mil

Natália Sezil - 22 de junho de 2025

Unidade da Saneago. (Foto: Reprodução)

Interessados em adquirir veículos leves, pesados, utilitários e motos por meio de leilão têm uma nova oportunidade esta semana. Isso porque a Saneago leiloa 778 itens, incluindo sucatas, nesta terça (24) e quarta-feira (25).

Os lances do edital são a partir de R$ 100. Esse valor inicial sobe para R$ 1 mil, quando se fala sobre motocicletas, e R$ 3 mil, quando o assunto são os carros.

O processo é realizado pelo Caiapó Leilões, que já aceita lances. A realização é online, e os lotes podem ser encontrados nos dois editais abertos pela Saneago, exibidos na página inicial do site (confira aqui).

Ali, é possível ver imagens e o estado de conservação de cada item, bem como a quantidade de pessoas que já acessaram a oferta e quantos lances ela recebeu até o momento.

Para quem deseja ver os veículos mais de perto, a visitação segue até este domingo (22), acontecendo mediante agendamento das 08h às 12h e das 13h30 às 17h.

As visitas são no Centro de Distribuição Meia Ponte, no Jardim Curitiba III, em Goiânia.

Podem participar do leilão tanto pessoas físicas, quanto jurídicas. Para isso, ambas precisam estar cadastradas no site, o que deve ser feito com, pelo menos, dois dias de antecedência da disputa.

Para se cadastrar, é necessário enviar a documentação exigida no edital e esperar que o leiloeiro realize a análise e habilite os participantes por e-mail.

Itens arrematados devem ser pagos à vista, com prazo máximo de 72 horas após o encerramento da disputa. Depois disso, o comprador tem 45 dias para retirar o veículo, também sob agendamento por e-mail.

