Policiais de Anápolis veem pisca-alerta ligado e ajudam a salvar idoso com suspeita de AVC

Local certo, na hora certa. A ação rápida de dois policiais militares que patrulhavam as ruas de Anápolis ajudou a salvar a vida de um idoso, que estava passando mal em via pública.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM explicou que o caso aconteceu na sexta-feira (26), quando a patrulha escolar estava fazendo monitoramentos de rotina aos redores de colégios de Souzânia, distrito de Anápolis.

Contudo, enquanto passava por uma rua no distrito de Interlândia, a equipe avistou um carro encostado, com o pisca-alerta ligado.

Os policiais foram averiguar a situação e encontraram, dentro do veículo, um senhor se sentindo muito mal. Ele estava acompanhado de outras duas mulheres.

No mesmo instante, os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deram início aos procedimentos de primeiros-socorros.

No local, o médico do SAMU informou que o idoso estava com sinais de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O paciente teve de ser encaminhado para a UPA Vila Esperança para receber acompanhamento.