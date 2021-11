Quer passear em Anápolis e não sabe onde ir? Existe um programa diferente e gratuito que poucos conhecem

Chegou o final do mês e o dinheiro tá curto? Em Anápolis existe um local diferente e totalmente gratuito para ajudar quem quer dar um rolê na cidade, mas sem tirar o escorpião do bolso.

Estamos falando do Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA) que está com quatro exposições em exibição. Uma delas é a “Arte, tecnologia e gambiarra”, que reúne obras de seis artistas que despontam na arte contemporânea do Brasil.

Além de não gastar nada, o MAPA está situado no Centro da cidade, ao lado da Estação Central. Para quem não está ligando o nome ao local, a estação central é o antigo terminal de ônibus. Ou seja, o visitante pode pegar a condução até lá e chegar a pé ao local.

Estão reunidas criações de cinco artistas de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo. Os trabalhos são de Carlos Mota de Morais, Márcio H. Mota, João Angelini, Bruno Faria, Mario Grisolli, e a dupla Luciana Ohira e Sérgio Bonilha.

Para o curador do MAPA, Paulo Henrique Silva, o museu busca apresentar o público as diversas obras existentes no local.

“Nosso objetivo é levar ao público a rica diversidade de obras que compõem o acervo da instituição, promovendo assim, sua divulgação e a visibilidade da coleção de arte contemporânea do município”, disse.

A exposição vai até o dia 14 de janeiro. O horário de visitação é das 08h às 12h e 14h às 17h. Os visitantes devem seguir os protocolos de uso de máscara e álcool em gel.