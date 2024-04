Prorrogado prazo para pagamento de IPTU com desconto em Anápolis

Situação é válida para pagamentos à vista e será documentado no Diário Oficial do Município

Davi Galvão - 11 de abril de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Foi prorrogado o prazo para regularização do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em Anápolis. A informação foi repassada em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11), mas com previsão de ser oficializado na próxima edição do Diário Oficial do Município (DOM).

Agora, os proprietários de imóveis em Anápolis tem até o dia 30 de abril para efetuarem o pagamento do tributo com desconto de 10% à vista. De acordo com o antigo calendário, esse intervalo de tempo deveria ter se encerrado nesta quarta-feira (10).

Vale ressaltar, que esse percentual pode saltar para 15%, caso o contribuinte faça parte do programa Contribuinte Legal. O benefício é valido para os anapolinos que estão em dia com o tributo do ano passado, e que o tenham pago em uma única cota.

Aos que optarem por dividir o pagamento, a data da segunda parcela está agendada para o dia 10 de maio. Todas as outras parcelas, até a oitava, que termina em novembro, seguem no dia 10 de cada mês – exceto em agosto, quando o acerto está agendado para o dia 12.