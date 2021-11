Anapolinos se mobilizam para tornar campeão Chef que está concorrendo ao “Oscar” da culinária brasileira

Será revelado na próxima sexta-feira (03) o grande vencedor do Prêmio Dólmã, que é considerado o “Oscar” da gastronomia brasileira. Dentre os participantes, vai estar presente o Chef Egino Silva, proprietário do Tsuru Cozinha Oriental, de Anápolis.

Na edição deste ano, o evento acontecerá no Pará e, ainda nesta terça (30), o profissional desembarcará para se preparar para a cerimônia. Caso se consagre campeão, Egino será o primeiro de Goiás a vencer atuando no ramo da comida oriental.

“Essa indicação tem um significado muito amplo para mim. Eu sou mais um dos brasileiros que tentam e tentam e tentam. Sem recurso, pouco estudo, poucas oportunidades. Mas as que vieram, eu agarrei como se fossem as últimas. Saber que hoje posso ser referência para as pessoas que estão tentando, isso pra mim é o maior reconhecimento de todos”, contou o Chef.

De acordo com Egino, independente do resultado, ele já se sente realizado, afinal, é um dos mais jovens a receberem indicação em toda a história do Prêmio Dólmã.

“As expectativas são as maiores. Já cheguei até aqui. Só o fato de ter começado um negócio do zero, sem auxilio, enfrentado pandemia e hoje ser o restaurante mais conceituado da cidade, já mostra que tudo que vier a partir daqui é resultado de um trabalho bem feito”, afirmou.

“Na minha vida, tudo foi superar expectativas. Nasci muito doente, prematuro, depois fui acometido por uma tuberculose, seguido de uma depressão. Hoje eu sei que posso mais. Sou o exemplo de brasileiro que teve poucas oportunidades e não deixou escapar nenhuma”, acrescentou.

Votação

E se engana quem pensa que toda a cidade não está mobilizada. É que para vencer o prêmio, Egino precisa ser o melhor votado dentre os outros participantes. Por isso, são várias as pessoas que estão realizando campanhas para ajudar a torná-lo o mais novo vencedor do Prêmio Dólmã.

Para votar em Egino Silva, basta acessar o site disponibilizado pela organização, clicando aqui, procurar a lista de indicados em Goiás, clicar no nome dele e confirmar.

Cada internauta pode votar apenas uma vez por IP, ou seja, cada aparelho celular, computador, tablet ou smartphone aceita apenas um voto.

Os interessados em ajudar a eleger o chef devem se atentar aos prazos, já que a votação será finalizada às 23h45 da próxima quinta-feira (02).

“Seja qual for o resultado, pode ter certeza que vou fazer o meu melhor. E o meu melhor é para vocês. Vocês acreditaram em mim quando muitas vezes eu tive dúvida. Tem muita gente que hoje trabalha comigo, mais de 50 colaboradores, que acreditam em mim. Muitos clientes que vão ao restaurante, que tem acompanhado a gente desde o começo, e que acreditam em mim. Tenho dois filhos e uma esposa em casa que acreditam em mim. Então vou fazer meu melhor, o resto vai ser consequência”, disse Egino.