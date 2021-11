Charme e elegância: conheça a dama de Anápolis que aos 61 anos conquistou milhões na internet

Formação acadêmica em música com especialização em piano. Aulas de etiqueta e mesa posta diretamente da França. Diversas outras experiências nacionais e internacionais dentro do ramo.

Olhando assim, alguém pode pensar se tratar do roteiro de um episódio de Bridgerton ou alguma outra série ambientada na alta sociedade europeia.

Mas não, é apenas um pequeno resumo da enorme história de vida de Vânia Heringer, atual moradora de Anápolis que está muito próxima de completar 62 anos.

Trajetória

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, ela contou um pouco sobre as oportunidades que teve mundo afora e a recente fama que conquistou através dos Reels do Instagram.

Nascida na pequena cidade de Manhumirim, interior de Minas Gerais, Vânia já dava sinais do que realmente gostava de fazer, quando corria para arrumar a mesa da casa dos pais à espera dos convidados.

Esta afinidade com os utensílios da casa, montagem de mesas e as regras de etiqueta só cresceram com o tempo, especialmente depois que ela se mudou para a França, onde viveu por mais de sete anos.

“Foi um verdadeiro deleite. Lá, eu participei de tudo que as lojas do ramo ofereciam. Quando voltei, estava na moda das meseiras e eu acabei percebendo que era uma delas”, contou.

Volta para casa

O retorno ao Brasil foi marcado pela criação do perfil no Instagram, com dicas de como montar mesas e ambientes elegantes.

Mas foi apenas em Anápolis que tudo isso ganhou proporções completamente diferentes.

“Algumas amigas da minha filha vieram me pedir para que eu ensinasse sobre mesa posta, e eu já tinha certa experiência como professora, de quando dei aula de música no Rio de Janeiro”, explicou.

Pouco tempo depois, Vânia já estava com turmas formadas e o projeto – que se iniciou como uma ideia tímida e inocente – completamente encaminhado.

Sucesso na internet

Uma das ferramentas que auxiliaram o crescimento foi o Reels, onde ela tem feito o maior sucesso entre as mulheres com dicas de como se portar de uma forma elegante no dia-a-dia, seja com ensinamentos de como segurar a bolsa, entrar no carro ou até mesmo comer batata frita.

Um dos registros já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações e vários outros beiram a métrica. Tudo isso culminou também em um aumento expressivo no número de seguidores – mais de 40 mil em pouco mais de um mês.

Até o momento desta publicação, 54 mil pessoas acompanham o trabalho dela na rede social. Porém, não seria nenhuma surpresa caso o número desse outra crescida exponencial.

“Meu desejo e felicidade é poder compartilhar um pouco de delicadeza, empatia e amor ao próximo. Isso é a etiqueta do 3º milênio: uma etiqueta que aproxima as pessoas”, declarou.

Vânia também disse estar se acostumando com o pessoal que aparece com mensagens de ódio ou desmerecimento – prática muito comum na internet – e que já está até preparando um curso de etiqueta online, para as pessoas que não são de Anápolis.

“É muito grande o carinho e apoio que recebo da grande maioria dos meus seguidores. Estou muito feliz com a repercussão e trabalhando muito para oferecer sempre o melhor”, finalizou.