Por motivo fútil, homem mata a mulher, enteado e comete suicídio após culto de igreja

Por motivo completamente fútil e após sair do culto de uma igreja. Essas são as informações preliminares de um crime brutal que ocorreu na noite deste domingo (28), no município de Águas Lindas, Entorno do Distrito Federal.

Um homem, de 45 anos, matou a companheira, de 47 anos, o enteado, de 10 anos e, depois, tirou a própria vida.

Para o Portal 6, o delegado Vinícius Máximo da Silva, disse que o casal tinha acabado de voltar da igreja quando começou a discutir por conta de uma calça. “Segundo uma testemunha, ele queria lavar a calça, mas a mulher disse que não era para fazer isso já que não havia espaço no varal”, explicou.

A discussão evoluiu rapidamente para uma briga violenta, com pontapés, quando o enteado tentou salvar a própria mãe. Neste momento, o casal já estava no quarto, onde ele matou a mulher com vários golpes de faca.

O enteado foi tentar conter e também foi esfaqueado no pescoço, começando um processo de degola. Ele não resistiu e morreu no local.

Depois disso, o homem ofereceu uma quantia de dinheiro para que o filho, de 11 anos, fugisse. Ele não aceitou e chamou populares para ajudá-lo. Foi quando o homem entrou para o quarto e tirou a própria vida.

Conforme o delegado, uma equipe está no local na tarde desta segunda-feira (29) para apurar mais informações. “O filho está bastante abalado e estamos tentando conseguir mais informações sobre o crime”, disse.