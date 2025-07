Motorista em carro de luxo vai para delegacia após fazer ‘zerinho’ na BR-060, em Aparecida de Goiânia

Infração é considerada grave e pode resultar em multa, suspensão da CNH e apreensão do veículo

Davi Galvão - 04 de julho de 2025

Imagens do motorista fazendo manobras perigosas em carro de luxo viralizaram nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM), por meio do 41º Batalhão, identificou e localizou o motorista de um veículo de luxo flagrado realizando manobras perigosas no Anel Viário da BR-060, em Aparecida de Goiânia.

As imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, mostravam o carro executando manobras arriscadas em área urbana, quase batendo em veículos e caminhões que passavam pela via.

A partir disso, a PM iniciou diligências que levaram à identificação do motorista, que se apresentou no 5º Distrito Policial, acompanhado de advogado.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esse tipo de conduta configura crime, por colocar em risco a segurança de condutores, passageiros, pedestres e demais usuários da via.

A infração é considerada grave e pode resultar em multa, suspensão da CNH e apreensão do veículo.

Novo caso

Vale lembrar que, recentemente, um outro motorista foi preso em Goiânia, de forma semelhante. Na ocasião, o condutor foi filmado dando ‘zerinhos’ na frente da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As imagens começaram a se espalhar nas redes sociais no dia 22 de junho e a prisão do suspeito ocorreu na tarde do dia seguinte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!