Tarifa de energia vai ficar mais barata para grupo específico em Goiás

A partir de dezembro, os 165 mil consumidores de baixa renda cadastrados no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica da Enel vão ficar isentos de pagar taxa adicional da bandeira tarifária.

Isso porque, em função do aumento do volume das chuvas e melhora no nível dos reservatórios, a bandeira tarifária chegou a um nível mais moderado para essa faixa da população – a verde.

Assim, conforme o comunicado da concessionária de energia, de outubro para cá, o custo adicional por cada 100 kWh consumidos saiu de R$ 9,49 (bandeira vermelha) para R$ 1,87 por 100 kwh em novembro e, agora, passa a ser zerada.

Entretanto, essa redução só vale para os cadastrados no programa. Para os demais consumidores, ainda segue a taxa de escassez hídrica, de R$ 14,20 por cada 100 kwh consumidos.