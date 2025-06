Auxiliar de pedreiro que matou Luana Marcelo é condenado a 26 anos de prisão após confessar ter tirado a vida de outra adolescente

Criminoso admitiu ter assassinado a vítima e escondido o corpo para dificultar as investigações

Davi Galvão - 22 de junho de 2025

Reidimar, que já estava preso pelo assassinato de Luana, confessou ter matado e escondido o corpo de Thais. (Foto: Reprodução)

O auxiliar de pedreiro Reidimar Silva Santos foi condenado a 26 anos, 5 meses e 14 dias de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver da adolescente Thaís Lara da Silva, de 13 anos.

O crime ocorreu em 2019, mas o corpo da menina só foi localizado em 2023, após o acusado confessar o assassinato enquanto já estava preso por outro homicídio.

Em fevereiro deste ano, Reidimar já havia sido condenado a 30 anos de reclusão pela morte de Luana Marcelo Alves, de 12 anos, também ocorrida no Setor Madre Germana II, em Goiânia.

A nova condenação considerou ainda fatores agravantes como motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a sentença, Thaís foi atraída até a casa do acusado, morta, teve o corpo carbonizado e jogado em uma cisterna. O crime impediu que a família velasse a adolescente por quase quatro anos.

Antes do crime, segundo a polícia, a vítima o questionou sobre boatos de que ele teria cometido estupro anos antes, o que o teria enfurecido.

A pena pelo homicídio foi fixada em 25 anos e, pela ocultação do cadáver, em 1 ano, 5 meses e 14 dias. A defesa já anunciou que vai recorrer.

Investigação e confissão

O caso de Thaís Lara voltou à tona após a prisão de Reidimar em 2022, quando ele foi apontado como autor da morte de Luana Marcelo. A similaridade entre os desaparecimentos levou a polícia a reabrir investigações. Pressionado, o pedreiro confessou ter matado Thaís e indicou onde escondeu os restos mortais, encontrados em janeiro de 2022.

Já Luana Marcelo desapareceu em novembro de 2022 após sair para comprar pão. Câmeras de segurança mostraram a menina indo à padaria e retornando com uma sacola. Ela nunca mais foi vista com vida. O crime, ocorrido no mesmo bairro e com características semelhantes, ajudou a esclarecer o caso de Thaís.

