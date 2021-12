Gratificada, nora de Rogério Cruz passa a ganhar quase R$ 12 mil em cargo na Prefeitura de Goiânia

Nomeada para trabalhar na Prefeitura de Goiânia, Lua Malveira Oliveira, nora do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), está ganhando quase R$ 12 mil após gratificação por ser indicada para trabalhar na Unidade Executora do Programa Urbano Macambira-Anicuns.

Lotada na Secretaria Municipal de Governo, Lua Malveira recebe salário de R$ 6,1 mil. Além do valor mensal, há uma gratificação de R$ 3,1 mil por produtividade. Com a nova nomeação, ela irá receber mais R$ 2,3 mil. Somados, os vencimentos chegam a R$ 11,6 mil.

O novo salário da nora de Rogério Cruz foi tornado público após publicação no Diário Oficial do Município na última segunda-feira (29).

Casada com Rogério Júnior, filho do prefeito da capital, Lua Malveira Oliveira é comissionada desde do início deste ano.

Inicialmente foi nomeada como assessora especial do então vice-prefeito, após a morte de Maguito Vilela, passou a ser assessora especial de Rogério Cruz na Secretaria Municipal de Governo. As informações são dos portais Poder Goiás e Entrelinhas.