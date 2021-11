Prefeitura de Goiânia enfim marca data para moradores saberem quanto vão pagar de IPTU

O simulador para calcular o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) vigente no Novo Código Tributário de Goiânia está previsto para ser disponibilizado à população goianiense na próxima sexta-feira (03). As informações são da Secretaria de Finanças (Sefin) da Prefeitura Municipal de Goiânia.

Em entrevista ao Portal 6, a chefe da assessoria tributária da pasta, Débora Israel, explicou que a ferramenta será de simples acesso e estará disponível na página da prefeitura, em um ícone na própria capa.

Apenas com o número de inscrição cadastral do imóvel em mãos, o contribuinte poderá conseguir as informações de valores e datas de pagamento.

“Nos primeiros dias pode ser que haja sobrecarga no sistema, mas estamos trabalhando essa semana para realizar diversos testes”, informou.

O número de inscrição do imóvel pode ser encontrado no próprio talão do IPTU de anos anteriores. São cerca de 800 mil unidades espalhadas por toda a capital.

Segundo a técnica, caso o proprietário ou morador do imóvel não concorde com o preço do tributo, deve aguardar 15 dias após a data do vencimento para entrar com um recurso administrativo. “Nossa orientação é para que quite o valor e depois entre com a impugnação”, explica.

Em caso de um possível erro, o valor poderá ser compensado no próximo ano, ou mesmo, ser feita a restituição.

Entenda

O sistema será apresentado aos contribuintes praticamente dois meses após o sancionado o novo Código Tributário de Goiânia – que ocorreu no dia 30 de setembro de 2021.

Durante este período, muita polêmica envolve o imbróglio: como solicitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Ministério Público (MP), mal estar e desgastes dentro da própria pasta, além do mistério sobre quanto cada contribuinte vai pagar pelo tributo nos próximos anos na capital.

Esse, inclusive, só deverá ser desvendado na próxima sexta-feira, quando está previsto o lançamento da ferramenta.