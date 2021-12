‘Show do Século’ com os maiores nomes da música sertaneja em Goiânia abre as vendas de ingressos; veja como conseguir um

Os maiores nomes da música sertaneja no Brasil estão reunidos no “Histórias – O Show do Século”. Berço do gênero musical, Goiânia será a primeira cidade a receber a apresentação que irá rodar todo o país.

Marcado para o dia 07 de maio de 2022, o show será realizado no Estádio Serra Dourada.

Os ingressos já estão sendo comercializados no site da Ticketou. Estão a venda as seguintes áreas: mesas, front Stage, arena open bar, cadeiras, lounge e camarote empresarial.

O projeto reúne nomes de diferentes gerações do sertanejo no Brasil. Os nomes confirmados para o show são: Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó.