Mulher que morreu em grave acidente na GO-435 era servidora pública e tinha 33 anos

Vítima dirigia o automóvel quando perdeu o controle e invadiu a pista contrária

Thiago Alonso - 14 de julho de 2024

Juliana Lopes Araújo era servidora pública e tinha 33 anos. (Foto: Reprodução)

Juliana Lopes Araújo, de 33 anos, foi identificada como a motorista que faleceu em um grave acidente durante a madrugada deste domingo (14), na GO-435, nas proximidades do município de Padre Bernardo, região leste de Goiás.

A servidora pública dirigia o veículo que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra outro carro, que vinha na direção oposta.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no entanto, como estava presa às ferragens, não resistiu e morreu antes mesmo que fosse resgatada.

Dois envolvidos, que estavam no outro automóvel, foram encaminhados sem maiores ferimentos para o Hospital Municipal Dra. Maria Márcia Gonzaga, em Padre Bernardo, e para o Hospital Estadual Centro Norte Goiano, em Uruaçu, respectivamente.

Logo, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, a fim de realizar as devidas perícias e a retirada do corpo do local.

Agora, o caso ficará a cargo das autoridades competentes para realizar as devidas investigações.