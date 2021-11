Vídeo: Durante montagem da árvore de Natal, família acha a segunda serpente mais venenosa do planeta em meio às luzes

Uma família australiana decidiu iniciar os preparativos para o Natal, montando a árvore temática, com luzes e bolinhas. Acontece que em meio aos enfeites, eles encontraram uma cobra-marrom, a segunda serpente mais venenosa do planeta.

O susto foi enorme para os familiares, que decidiram rapidamente acionar um profissional especializado em resgate de cobras para retirar o réptil.

Em entrevista ao canal 7News, o tratador Jarred Waye afirmou que a ação socorrista foi uma tarefa bastante complicada.

“Foi difícil retirar a cobra, porque ela ficou emaranhada em todas as luzes e fios da decoração”, afirmou.

A explicação para a aparição inusitada é que o país está lidando com uma instabilidade climática.

Em dias quentes, as serpentes costumam sair dos esconderijos. No entanto, com a chegada inusitada do frio, elas precisam se refugiar, sendo assim mais comum as invasões em casas.

O profissional alerta que as pessoas tomem mais cuidados nesta época do ano.

Cobra-marrom

As víbora conhecidas como Cobra-marrom são as segundas mais venenosas do planeta, perdendo apenas para a espécie Inland Taipan. Ambas são nativas da Austrália.

São animais que se alimentam de sapos, mamíferos e aves, mas podem apresentar comportamento canibal.

Além do mais, são cobras diurnas e extremamente perigosas, pois apenas uma gota de veneno é suficiente para matar um ser humano adulto.