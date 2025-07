Um novo começo está chegando e será uma segunda para pessoas destes signos

Semana começa com energia de renovação e promessa de mudanças positivas para alguns nativos do zodíaco

Gabriella Licia - 05 de julho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A próxima segunda-feira trará uma forte sensação de recomeço para muitos, mas principalmente para quem pertence a determinados signos do zodíaco.

Com a influência de aspectos astrológicos ligados a Vênus e à Lua, a semana promete novos caminhos, soluções para antigos problemas e chances reais de reescrever trajetórias.

Se você tem se sentido travado ou em ciclos repetitivos, pode finalmente começar a ver uma luz no fim do túnel. Novas oportunidades, encontros significativos e até decisões importantes podem surgir.

1. Áries

Com a Lua entrando em um signo de fogo, os arianos sentirão um impulso de coragem para mudar o que estava estagnado. Decisões de última hora podem abrir portas que você nem imaginava.

2. Câncer

A conexão emocional com o passado dará espaço para uma visão mais prática do presente. Segunda será ideal para cortar laços tóxicos e recomeçar com foco em si mesmo.

3. Libra

Mudanças no ambiente profissional trarão a chance de mostrar seu valor. Além disso, será um ótimo momento para renovar acordos e relações que estavam desequilibradas.

4. Escorpião

A energia da semana impulsionará os escorpianos a assumirem o controle de suas emoções e retomarem projetos pessoais. Um recomeço mais maduro e intenso está à vista.

5. Capricórnio

Os desafios recentes darão lugar a um período mais estável. Segunda será o dia ideal para planejar e agir com responsabilidade rumo a um novo ciclo.

6. Peixes

Sensibilidade em alta, mas com mais clareza e intuição afiada. Um novo começo emocional está chegando, trazendo paz interior e novas inspirações.

Ao identificar sua força interior e aproveitar os sinais do universo, essa segunda-feira pode marcar um ponto de virada. Confie no processo e permita-se viver o que a vida está querendo te mostrar.