O “Pra Ter Onde Morar”, programa que vai pagar o aluguel de famílias carentes e estudantes universitários em Goiás, foi sancionado nesta terça-feira (30) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM).

O auxílio será concedido por 18 meses, podendo ser prorrogado após o término. Mensalmente, os integrantes do programa serão contemplados com R$ 350.

A expectativa do governo é de que 30 mil famílias goianas sejam atendidas pelo benefício. A base de dados utilizada será a do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

A proposta busca atender as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Além disso, os interessados devem ter mais de 18 anos ou ser emancipado; comprovar que reside no município pelo menos há três anos; para estudantes, ter frequência de 75% nas aulas.

Os fundos para garantir o custeio do programa serão provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

Inscrições

Inicialmente, as inscrições para o programa foram abertas apenas para os moradores do município de Aparecida de Goiânia. O prazo dos aparecidenses irá até quinta-feira (02).

Gradativamente, o governo estadual realizará o cadastramento para famílias residentes em outros municípios e que desejem receber o benefício.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab) ou pessoalmente na sede da Agência, em Goiânia, na Rua 18-A, nº 541, Setor Aeroporto, das 7h30 às 17h30.