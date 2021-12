Gato consegue salvar o dono de ataque de serpente venenosa e história serve de alerta

Uma lição de vida ficou marcada para um homem que vive com um felino: atitudes atípicas dos pets são motivos para se preocupar.

É que ele estava em casa, quando percebeu um comportamento hostil e inquieto do gato, arranhando uma cadeira de descanso.

O dono do animal foi até o local e procurou por algo de errado, mas nada foi encontrado.

Minutos depois, o homem saiu de casa e deixou a porta aberta. Ao retornar do mercado com algumas sacolas, novamente percebeu a inquietudo do felino, que parecia procurar por algo nas embalagens.

Novamente, o pai de pet foi averiguar a situação, mas, desta vez, encontrou uma cobra tigre com quase dois metros de comprimento.

Essa espécie é extremamente venenosa, ocupando o décimo lugar no racking das cobras mais perigosas do planeta.

Com o susto, a vítima contou ao jornal da região que ele, o gato e a serpente ‘pularam ao se encontrarem’.

No calor do momento, a única coisa com que se preocupou foi com o gatinho, o jogando para fora da casa.

“Tudo que tinha eram cerca de 15 centímetros da barriga [da cobra] saindo de baixo da geladeira. Eu não sabia qual era a ponta mais difícil e qual era a cauda”, disse.

Mas tudo terminou bem. Com muito cuidado, foi possível pegar o animal e o jogar para fora da casa, de volta à natureza.

Como um alerta, ele destaca que atitudes atípicas dos pets não devem ser ignoradas.

“Se o seu animal está fazendo algo em casa que não faz regularmente, preste atenção nisso”, pontuou.