Último dia de inscrições do concurso público para Educação em Goiânia

O prazo para a inscrição do concurso público da rede municipal de educação da Prefeitura de Goiânia encerra nesta sexta-feira (02). Ao todo, são 576 vagas para diferentes funções na modalidade processo seletivo simplificado.

A gama de oportunidades é ampla. Conforme edital, os cargos são para pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português, matemática. Além de professores de educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional.

As inscrições são realizadas pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e devem ser feitas no formato on-line pelo site goiânia.go.gov.br. No edital, não está divulgado o valor da remuneração.

A validade do certame é de um ano, partindo da data da publicação do Diário Oficial do Município (DOM) – podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, os postos são para substituir de forma temporária servidores afastados por algum tipo de licença.

A avaliação será feita mediante somatório dos pontos obtidos na formação e experiência profissional.