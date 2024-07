Com fuzil, homens assaltam pizzaria em Goiânia e levam todo dinheiro de caixa

Vídeo mostra suspeitos caminhando por rua momentos antes do crime

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2024

Homem com arma são flagrados andando por rua de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Armados com um fuzil, dois homens, não identificados, entraram e assaltaram uma pizzaria, localizada no Setor Maysa 2, que fica na divisa entre Goiânia e Trindade. O caso aconteceu na segunda-feira (15).

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que os indivíduos encapuzados andam por uma via enquanto um deles leva o armamento.

Logo em seguida, é possível ver quando eles entram no estabelecimento e, momentos depois, saem correndo pela Rua Joaquim Portugal, após o crime.

Conforme relatado pela dona da pizzaria, os jovens adentraram no comércio com o capuz, anunciaram o assalto e, por fim, levaram todo o dinheiro que estava no caixa.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).