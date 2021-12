Chico Pinheiro, Rogério Flausino e outros famosos celebram título do Atlético-MG

O Atlético Mineiro celebrou na noite desta quinta-feira (2) o segundo título do Campeonato Brasileiro após 50 anos. E alguns famosos torcedores ilustres do Galo resolveram demonstrar sua felicidade com o troféu.

O cantor Rogério Flausino publicou uma imagem comemorativa em suas redes sociais e também a festa da torcida. O ator Daniel de Oliveira postou trecho de falas em homenagem ao time do coração. “O que acontece com o GALO não se resume ao título de campeão. Estamos imersos em puro ritual.”

A apresentadora Fernanda Keulla publicou uma foto usando a camisa do clube e celebrou. O rapper mineiro Djonga chamou os jogadores do clube de “fortes e vingadores” em referência a trecho do hino.

Sheilla Castro, jogadora de vôlei da seleção, também se divertiu com o título do Galo no Instagram. Chico Pinheiro publicou vídeo com as medalhas no peito. Já na manhã desta sexta-feira (3), fez a festa no estúdio do Bom Dia Brasil com direito até a capinha de celular comemorativa e um galo que faz barulho.

Com uma campanha histórica, a equipe mineira ficou com a taça após vencer o Bahia por 3 a 2, em Salvador, com uma virada impressionante, depois que o time baiano chegou a abrir dois gols de vantagem.

Na Fonte Nova, todos os gols saíram já no segundo tempo. E a virada atleticana começou a ser construída com um gol do artilheiro Hulk, aos 27 minutos, de pênalti. Depois, Keno marcou duas vezes, aos 28 e aos 32 minutos, para delírio dos atleticanos.

“Sou um torcedor também, não só jogador. Temos que festejar, 50 anos é muita coisa. Lutamos bastante, agora é só festejar”, vibrou o artilheiro da noite.

Hulk, que despontou para o futebol no Vitória, ficou feliz por selar a conquista na Bahia. “Poder voltar aqui em Salvador, onde comecei e poder comemorar um título dessa grandeza… Quando mandaram a foto do troféu ontem [quarta], olhei à volta e falei que esse troféu tem tudo a ver com a gente”, afirmou.