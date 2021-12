Pedestre morre na hora após ser atropelado na faixa por ônibus do Eixo Anhanguera

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo do Eixo Anhanguera deixou uma pessoa morta nesta sexta-feira (03), em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima foi identificada como sendo Pedro Maximiliano de Souza, de 72 anos.

Investigação preliminar da especializada apontou que ônibus trafegava no sentido Centro-Campinas indo em direção ao Terminal Praça A.

Ao atravessar na faixa de pedestres em frente a Praça das Mães, no Setor Aeroporto, o idoso não viu o veículo e acabou sendo atropelado.

Com o impacto, o homem veio a óbito na hora. Após o atropelamento, o motorista do veículo saiu do local sem prestar socorro.

Na segunda-feira (06), as imagens das câmeras de segurança serão solicitadas ao departamento de TI da Metrobus, que administra o Eixo Anhanguera.