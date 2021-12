Auxílio Gás começa a ser pago pelo Governo Federal em dezembro; veja se você receberá

Sabia que em algumas cidades, o gás de cozinha está passando de R$ 100? Por isso, o Governo Federal instaurou o Auxílio Gás, que começa a ser pago neste mês. Basicamente, o benefício é destinado a famílias inscritas no CadÚnico ou que ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entenda mais sobre o novo programa social!

Recebi o Bolsa Família, também posso ter o Auxílio Gás?

Primeiramente, essa pode ser uma das maiores dúvidas. Logo, quem recebia o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) vai receber o Auxílio Gás. Isso porque todos possuem a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Todavia, para que sua família seja incluída neste pagamento, é preciso manter os dados atualizados. Consequentemente, isso fará com que o cidadão não corra o risco de ficar de fora desses programas, que são voltados para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

Quem vai receber o Auxílio Gás?

Basicamente, tenha em mente que o Auxílio Gás pago às famílias inscritas no CadÚnico. Além disso, essas famílias devem possuir renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional (R$ 550) ou que estejam no BPC (Benefício de Prestação Continuada).

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de novembro de 2021, o pagamento do a Auxílio Gás será pago preferencialmente às mulheres que são chefes de família. Logo, o benefício será concedido também com prioridade às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Inscrição no Auxílio Gás

No geral, não haverá inscrição para o Auxílio Gás no valor de até 50% do botijão de gás de 13 kg. Logo, para selecionar as famílias que estão aptas para participar, o Governo Federal está utilizando a base de dados do CadÚnico. Além disso, ele também pretende fazer a operacionalização do pagamento através da estrutura do antigo Bolsa Família e do Auxílio Brasil.

Com isso, quem recebe o benefício vai receber o Auxílio Gás no mesmo cartão sem precisar fazer uma inscrição para receber esse pagamento. Por isso a importância de manter todos os dados do CadÚnico atualizados.

Requisitos

– Primeiramente, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 550, em 2021) por pessoa;

– Além disso, famílias com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300;

– Família com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

– Por fim, pessoas que moram sozinhas e pessoas que vivem em situação de rua (sozinhas ou com a família) também podem receber.

Como se cadastrar?

Periodicamente, os municípios realizam visitas domiciliares às famílias de baixa renda para efetuar o cadastro. Entretanto, essa não é a única forma de ter um Cadastro Único. Pessoas e famílias que se enquadrem nas rendas citadas acima podem procurar um CRA (Centro de Referência em Assistência Social) e solicitar o cadastro. O endereço mais próximo pode ser localizado no site Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Para realizar o cadastro, é necessário:

– Ter uma pessoa responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Além disso, essa pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos;

– Ademais, que o responsável apresente o CPF ou o título de eleitor. Em caso de indígena ou quilombola, pode apresentar qualquer outro documento listado abaixo;

– Apresentar pelo menos um dos seguintes documentos de todas as pessoas da família: certidão de nascimento; certidão de casamento; CPF; carteira de identidade (RG). Além disso, Certidão Administrativa de nascimento do indígena (RANI); carteira de trabalho; título de eleitor.

– Por fim, levar um comprovante de endereço, que pode ser conta de água ou luz. Não é obrigatório apresentar, mas ajuda no preenchimento do endereço.

Qual o aplicativo do Cadastro Único?

Resumidamente, o aplicativo do Cadastro Único se chama Meu CadÚnico e está disponível gratuitamente para Android e iOS. Assim, basta entrar na Google Play ou na App Store e fazer o download.

Como saber se estou cadastrado no Cadastro Único?

Há três formas de consultar se você está cadastrado no CadÚnico:

Pelo site:

1. Acesse o site Meu CadÚnico

2. Preencha o formulário com seu nome completo, data de nascimento, o nome da mãe e selecione o estado e município onde mora.

3. Clique em “Emitir”

Pelo aplicativo:

1. Baixe o aplicativo na loja do seu sistema operacional (Android ou iOS)

2. Abra o aplicativo e clique em entrar

3. Preencha o mesmo formulário do site: nome, data de nascimento, nome da mãe e lugar onde mora

Pelo telefone:

1. Ligue para 0800 707 2003.

2. Selecione a opção 5

3. A ligação é gratuita, e o horário de atendimento é das 07h às 19h de segunda a sexta e 10h às 16h nos finais de semana e feriados.