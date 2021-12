5 sinais de que seu gato de estimação pode ser um psicopata

Se você já ouviu aquela lenda urbana de que o seu gato pode te atacar enquanto você dorme, saiba que essa chance é real! Isso pode ser porque você talvez não tenha percebido que algumas ações do seu animal de estimação. Por isso, saiba alguns sinais de que seu gato de estimação pode ser um psicopata. Sem medo, vem conosco!

Bom, antes de tudo, saiba que os sinais que vamos listar aqui não foram tirados do acaso. Logo, embasamos nosso conteúdo em um estudo de cientistas da Universidade de Liverpool que, em conjunto com a Universidade de John Moores, criaram o CAT-Tri + , uma ferramenta para medir os níveis de “psicopatia” em seu gato.

Basicamente, este estudo seria uma espécie de medidor do mal, como se fosse o Stitch no filme “Lilo e Stitch”. Porém, os parâmetros de bom ou mau foram definidos na interpretação humana desses conceitos. Afinal, não sabemos se dentro da espécie felina eles teriam o mesmo significado.

5 sinais de que meu gato de estimação pode ser um psicopata:

Se você está se perguntando: como esse estudo vai medir essa “maldade” em meu gato? A resposta é simples! Basicamente, é apresentada uma bateria de perguntas sobre o comportamento dos gatos que qualquer tutor pode responder.

Logo, são perguntas referentes a personalidade e comportamentos do felino. Dessa forma, existem pelo menos 5 perguntas que vão te dizer as características do seu gato. Com isso, se você quer saber sobre a psicopatia do seu pet, saiba que deve-se avaliar cada uma das frases.

Estas são algumas das perguntas ou sinais que você deve responder:

1. Primeiro, meu gato senta-se em lugares altos, como portas, janelas ou no último degrau de uma escada?

2. Além disso, meu gato atormenta sua presa em vez de matá-la imediatamente?

3. Para completar, meu gato domina outros felinos da vizinhança?

4. Agora, meu gato ronrona enquanto ataca pessoas ou outros animais?

5. Por fim, meu gato me domina, me ataca, me persegue, me bate ou rosna?

Se você chegou até aqui e respondeu “sim” para pelo menos três dessas perguntas, tome cuidado! Agora é hora de ficar de olho em seu gatinho!