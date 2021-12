Cãozinho doente sensibiliza moradores de condomínio e gesto nobre viraliza nas redes sociais

Um bilhete bastante comovente viralizou nas redes sociais e emocionou não somente internautas, mas também os moradores do prédio do casal Aline e Eduardo.

É que o cachorro deles, Yoshi, está sofrendo com a doença do carrapato e, por se tratar de uma doença complicada, seria comum escutar choro do animal no condomínio.

Preocupados com a boa convivência, eles decidiram conversar com a síndica e elaborar um pedido de compreensão para os vizinhos sobre o cachorrinho doente.

“Informo que meu pet foi diagnosticado com doença do carrapato, uma doença séria que demanda um tratamento com antibióticos por um mês”, explicou os tutores.

“Essa doença gera náuseas e dores articulares. Assim, é possível que os senhores escutem alguns choros ao longo do dia. Solicito de vocês a compreensão nesse momento conturbado que nosso cachorro está passando. Em breve ele estará saudável e não incomodará mais a vocês”, afirmaram.

Eles só não imaginaram que os vizinhos se compadeceriam tanto.

Diversos recados à caneta foram deixados no papel, desejando melhoras ao bichinho.

“Melhoras, vai ficar tudo bem”, dizia o casal Isabel e Alan. Já Mariana desejou “força!”.

A imagem foi publicada no Twitter e internautas reagiram emocionados.

“Acho que estou mais sensível que o normal porque chorei com isso”, comentou uma jovem.