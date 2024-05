O truque para recuperar roupa branca e deixar como se estivesse nova

Há um truque simples, mas valioso pode transformar até as peças mais desgastadas

Ruan Monyel - 02 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@karinna_makeup)

Em meio aos desafios dos afazeres domésticos, lavar roupas é um dos principais desafios, ainda mais quando é necessário recuperar a roupa branca que parece encardida.

Desde as inevitáveis manchas até o desgaste natural do tecido, manter o brilho e o aspecto de novo dessas peças, para muitos, é uma batalha perdida.

No entanto, há um truque simples, mas valioso pode transformar até as peças mais desgastadas. Ficou curioso? Leia até o fim e veja essa receitinha mágica.

O truque para recuperar roupa branca e deixar como se estivesse nova

Mesmo sendo lavadas constantemente, é comum que peças brancas percam o seu brilho e sua aparência original ao longo do tempo.

Seja pelas manchas, acúmulo de resíduos ou desgaste do tecido, essas peças queridinhas do guarda roupa, naturalmente, tendem a ter um aspecto encardido.

Porém, existe uma misturinha compartilhada pela digital influencer, Karinna Rivas, através do seu perfil no Instagram (@karinna_makeup), que promete recuperar a roupa branca.

Para a receitinha são necessários alguns ingredientes: em um balde, coloque 4 colheres de sabão em pó, 2 colheres de fermento em pó, 5 colheres de açúcar e 4 colheres de vinagre.

Após, adicione um litro de água fervendo e misture com cuidado para não se queimar.

Coloque as peças dentro do balde com líquido ainda quente, e adicione água em temperatura ambiente até cobrir as roupas brancas.

Deixe de molho por 30 minutos e depois desse tempo o resultado já será visível, porém, Karinna, aconselha a esfregar as roupas para garantir que as manchas saiam por completo.

Recuperar roupas brancas e deixá-las com aparência de novas pode parecer uma tarefa desafiadora, mas com esse truque é totalmente possível. Veja o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karianna Rivas culinária venezolana (@karianna_makeup)

