Homem tem prejuízo milionário após tentar resolver sozinho infestação de cobras que assolava a casa dele; veja as fotos

Imagine a seguinte situação: a casa onde você mora está começando a ser invadida por cobras. A solução óbvia seria chamar um profissional para lidar com os animais. Entretanto, não foi essa a atitude tomada por um morador de Poolesville, em Maryland, nos Estados Unidos.

Ao notar a infestação de répteis, o homem tentou resolver sozinho o problema que há tempos assolava a residência ao atear fogo na casa.

A ideia que parecia econômica no início acabou saindo bastante cara no final, quando um incêndio destruiu a moradia. No total, o prejuízo foi de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).

Iniciadas no porão, as chamas rapidamente se espalharam pela casa. O fogo foi potencializado por sacos de carvão que estavam armazenados no local. No final, a propriedade virou um amontoado de cinzas e escombros.

O caso viralizou nas redes sociais por conta da situação surreal. Em meio aos entulhos, não se sabe se o homem teve êxito ao matar as cobras, pois elas não foram encontradas.