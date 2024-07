6 coisas que você acreditava quando era criança, mas quando cresceu descobriu que era mentira

Magno Oliver - 14 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal fazendo arte na cozinha)

A nossa infância é alimentada por coisas, histórias e mitos que permeiam sempre a nossa imaginação, não é mesmo? Essas narrativas traziam encanto aos primeiros anos de vida.

No entanto, quando crescemos, descobrimos que muitas dessas coisas, fantasias e aprendizados transmitidos por nossos pais eram apenas fantasias essenciais para nosso crescimento.

Muitas vezes na inocência, as informações falsas eram repassadas até mesmo por gerações, chegando na criançada que acreditava fielmente em tudo que estava ouvindo.

1. “Leite com manga faz você morrer”

Essa crença era um mito sem fundamento científico criada em antigas tradições populares para fazer a criança não comer muito e dormir cedo. Dessa forma, não há perigo na combinação nutritiva de leite e manga, podendo ser consumidos juntos sem causar problema nenhuma à saúde.

2. “Cavar um buraco bem fundo te levaria ao outro lado do mundo”

Outra fantasia alimentada na nossa infância. Na verdade, é impossível chegar ao outro lado do mundo cavando um buraco de onde se está, pois a terra possui um núcleo quente e derretido. Sem contar que a estrutura do planeta e sua localização geográfica fazem com que essa façanha seja impraticável.

3. “Chiclete gruda no estômago se você engolir”

Outro mito que a gente acreditou na infância. O chiclete não fica preso no estômago e ele acaba sendo eliminado normalmente pelas fezes. Assim, engolir um chiclete não causa problemas de saúde, no entanto, o hábito não é recomendado por especialistas.

4. “Na volta a gente compra”

Essa é uma expressão clássica usada estrategicamente pelos pais para adiar a compra de alguma coisa que a criança queria no momento. Muito usada em passeios, shoppings e afins. Um jeito simples e diplomático de dizer “não”, sem causar reação imediata de frustração.

5. “As cegonhas trazem os bebês”

Outra lenda urbana usada para explicar a origem dos bebês de um jeito fantasioso e sem ter que explicar sobre sexo antes da hora. Assim, as crianças crescem acreditando que as cegonhas que trazem os bebês e apenas depois descobrem toda a verdade.

6. “Videogame ligado por muito tempo estraga a televisão”

Por fim, outra estratégia usada pelos pais para fazer com que as crianças não ficassem por muitas horas jogando no console e também para não gastar muita energia elétrica. Hoje em dia sabemos que os aparelhos de TV modernos não são suscetíveis a estragos desse tipo.

