Após discussão, homem mata cachorrinha à pauladas para se vingar da companheira e câmeras flagram tudo

Uma cachorrinha da raça Shitzu foi morta a pauladas no Residencial Itamaracá, região Norte de Goiânia. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (06).

O suspeito do crime é Ismael Souza Chagas, de 31 anos. Ele teria matado o animal por vingança, após discutir com a companheira, que também era dona do animal.

Após a morte, o suspeito arremessou a cachorrinha em um lote baldio em frente a casa. As imagens foram registradas por câmeras de segurança na residência de uma vizinha.

A testemunha acionou a Polícia Militar (PM). Ao chegar no local, a corporação encontrou a dona da vítima aos prantos. As autoridades, Ismael confessou o crime.

Ismael está preso de maneira preventiva. Além do B.O por conta da morte da cachorra, a companheira irá registrar queixa na Delegacia da Mulher contra o companheiro.

Ele poderá ser enquadrado no Artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. A detenção é de três meses a um ano, além do pagamento de multa.