Após provocação no WhatsApp, Leandro Ribeiro faz estranha ameaça a jornalista: “vou te achar”

O jornalista esportivo Fernando Faria registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Anápolis, nesta segunda-feira (06), alegando temor pela vida e integridade física dele e da família.

O protagonista desses sentimentos é o presidente da Câmara Municipal de Anápolis e ex-presidente da Associação Atlética Anapolina, vereador Leandro Ribeiro (PP).

Conforme o documento, ao qual o Portal 6 teve acesso, Fernando diz que as desavenças começaram em janeiro deste ano, quando comentou em um programa de rádio ‘que Leandro Ribeiro foi um dos piores presidente da anapolina, rebaixando o time três vezes’ – o que de fato aconteceu.

Entretanto, complementou ‘que ele [Leandro Ribeiro] é ruim no futebol e não tem talento para mexer com futebol, mas na política ele é um bom articulador e tem futuro politicamente, pode chegar aonde quiser da forma que articula’.

De acordo com a narrativa de Fernando, eles participavam de um mesmo grupo de WhatsApp. No mesmo dia do comentário, Leandro teria postado uma mensagem de texto dizendo: ‘Fernando Faria você é um cara que me surpreende a cada dia. Tudo na vida tem um preço, né!!’

As discussões teriam parado por aí. Em agosto deste ano, Fernando teria tentado se aproximar do vereador no Centro de Treinamentos Pinheiros, no bairro Jundiaí, com o intuito de ‘aparar as arestas’. O gesto, no entanto, não foi bem recebido e o ex-presidente da Anapolina teria sido taxativo: ‘Fernandinho, com você eu não converso’.

No boletim de ocorrências também é narrado que após o time ser rebaixado para a série B do Campeonato Goiano neste ano, Leandro teria apontado o dedo para o profissional de comunicação e provocado o profissional com a seguinte frase: ‘Fala agora que a culpa é minha do fracasso da Anapolina. Fala, fala, fala’.

Depois desse episódio, o estranhamento voltou para o grupo de WhatsApp. Conforme prints de conversas do grupo, que a reportagem reproduz a seguir, ambos discutiram por conta da divulgação de jogos de futebol varzeanos.

Ao escrever que um jogo no Jardim Progresso seria “mió”, Leandro o rebateu dizendo que o profissional não teria credibilidade.

Fernando rebateu dizendo que era pobre, mas não dependia do vereador.

“Sou sem vergonha, pobre, mas não vivo as suas custas nem e nem as custas do povo”, devolveu.

Foi a deixa para Leandro escrever a seguinte frase, que gerou o boletim de ocorrências registrado na Polícia Civil: “Nem eu Fernando, agora se você me desrespeitar mais uma vez eu vou te achar”.

Embora a mensagem do jornalista esteja apagada, na queixa, ele explica que procuraria a polícia e recebeu de Leandro Ribeiro um “Boa Viagem”.

O Portal 6 entrou em contato com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás (Sindjor-Goiás), mas não obteve posicionamento até a publicação desta reportagem.

Veja abaixo algumas imagens dos textos divulgados no grupo de WhatsApp: